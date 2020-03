Stargirl in azione nel nuovo teaser trailer della nuova serie del DC Universe

The CW ha diffuso in streaming un secondo teaser trailer di Stargirl, serie che arriverà anche sulla piattaforma digitale DC Universe e che ci fa fare la conoscenza della nuova eroina di questo ampio universo televisivo.

Nel filmato vediamo brevemente Stargirl affrontare un malvivente dotata del suo mitico Scettro Cosmico, appartenuto originariamente al padre Pat Dougan, personaggio che verrà interpretato da Luke Wilson. In sottofondo, la voce fuori campo della protagonista, interpretata da Brec Bassinger, finalmente consapevole del suo ruolo nel mondo e di chi sia veramente.

La prima stagione sarà trasmessa a partire dal prossimo 11 maggio nel servizio streaming di DC Universe, andando invece in onda il giorno successivo su The CW. Il fatto di essere una co produzione tra le due emittenti mette in dubbio la presenza di Courtney Whitmore nell'Arrowverse: durante il recente crossover, intitolato Crisi sulle Terre Infinite, avevamo scoperto che Stargirl opererà su Earth-2, separata quindi dagli altri personaggi dell'universo DC, anche se in molti tra i fan sperano di vederla interagire con i suoi colleghi dell'Arrowverse. L'evento crossover ha anche spianato la strada allo spin-off Superman & Lois.

Il produttore dello show, Geoff Johns, ha così spiegato l'evolversi di questa nuova avventura: "È una storia di una famiglia famiglia allargata e di una ragazza al liceo. Si svolge in un liceo. Non penso che ci siano molti show sui supereroi che si svolgono al liceo. Amo questa cosa. Ci saranno i buoni e ci saranno i cattivi, sarà molto divertente".

Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia e su quale canale verrà trasmessa, nell'attesa vi lasciamo con il primo trailer di Stargirl, che ci ha mostrato gli inizi della carriera da supereroina di Courtney Whitmore.