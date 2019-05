Stargirl, Brac Bassinger condivide una nuova foto dal set della serie DC Universe

Mentre tra poco meno di due mesi sarà il turno dell'attesissima Swamp Thing, entro la fine dell'anno approderà sul servizio DC Universe l'annunciata e attualmente in produzione Stargirl, quarta serie originale live-action della piattaforma streaming che vedrà nei panni dell'eroina titolare Brec Bassinger (The Goldbergs).

Dopo il debutto della prima foto ufficiale di Stargirl, dove abbiamo avuto modo di ammirare la protagonista nei panni del personaggio DC, le notizie relative all'attesa serie si sono fatte un po' attendere per due mesi, ma a quanto pare le riprese proseguono spedite e i lavori sono in fase attivissima.



Veniamo a sapere tutto questo grazie alla nuova foto dal set condivisa via Instagram direttamente dalla Bassinger, che vediamo immortalata nell'immagine insieme allo sceneggiatore e supervisore Geoff Johns, anche co-creatore del personaggio alla fine degli anni '90, ideata per onorare la memoria di sua sorella, scomparsa nel 1996 nel disastro del volo TWA 800.



Nella didascalia riportata in foto si legge: "Buon #superheroday a tutti da una che si sta atteggiando da supereroina e da Geoff, vero supereroe nella vita. Sono davvero orgogliosa del lavoro che stiamo facendo".



Nel cast di Stargirl troveremo anche Luke Wilson nel ruolo di Stripe e Joel McHale in quelli di Starman, per un'uscita prevista su DC Universe entro la fine dell'anno.