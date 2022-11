Stargirl, Brec Bassinger commenta la cancellazione: ''Troppe emozioni al momento''

Non è mai piacevole quando un progetto viene interrotto prima del previsto. Ultima in ordine di tempo a subire questo infausto destino è stata la serie Stargirl, cancellata dopo 3 stagioni da The CW. Una delle prime a commentare l'accaduto è stata la protagonista Brec Bassinger.

Tramite il suo profilo Instagram l'attrice Brec Bassinger (Courtney Whitmore/Stargirl) ha pubblicato un tenero post riguardo la cancellazione della serie. A catena si sono susseguiti commenti e dichiarazioni da parte di diversi membri del cast, ancora increduli e dispiaciuti per la notizia.



Il 2022 non è stato un anno positivo per The CW e il suo franchise Arrowverse. Dopo aver fuso The WB e UPN in The CW nel 2006, i proprietari del network hanno venduto il 75% della proprietà a Nexstar, il che ha causato un effetto a catena su tutti i loro show in corso, tra cui appunto Stargirl. Nonostante alcune cancellazioni, The Flash e Superman & Lois sono stati rinnovati rispettivamente per la nona e la terza stagione, in attesa dell'uscita del nuovo drama televisivo della DC Gotham Knights, sempre targato The CW.



Qui sotto vi riportiamo le parole della Bassinger, estrapolate dal suo post Instagram:



"Cercare di esprimere a parole la mia gratitudine per Stargirl sembra impossibile. Provo tante cose in questo momento, ma più di tutto provo gratitudine. Gratitudine per Atlanta, per le folli riprese notturne, per la supertuta follemente aderente, per le conversazioni sui capelli e sul trucco, per il miglior showrunner del mondo, per la troupe che lavora duramente, per la GENTE. Anche se forse non torneremo sul set, so di aver trovato una famiglia all'interno del cast e della troupe che durerà per sempre.

Grazie a ogni singolo individuo che ha sostenuto il nostro show. Significa molto per me. Stargirl crede nel destino, quindi, mentre sono seduta qui, devo ricredermi. Tutto accade per una ragione e sono così grata per ogni momento".



Non tutto è perduto. Si parla già di un potenziale crossover tra Stargirl ed un'altra serie dell'Arroeverse!