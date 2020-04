Stargirl: Brec Bassinger conferma le trattative per un futuro crossover con The Flash

Fin da quando fu annunciato che Stargirl avrebbe fatto parte della famiglia delle serie di The CW si è sempre paventata l'ipotesi di un crossover con una delle serie principali e adesso sembrerebbe ci siano state effettivamente delle trattative per incrociare il nuovo show con il The Flash di Gran Gustin.

Secondo quanto rivelato dalla stessa protagonista del nuovo show, Brec Bassinger, sembra infatti che le trattative per la possibilità di un crossover in futuro con Flash ci siano state eccome. In una nuova intervista concessa a IGN, Bassinger ha rivelato che le trattative per un episodio Stargirl/Flash sono ancora nelle loro fasi iniziali ma che è qualcosa a cui si è pensato subito: "Ci sono state delle trattative per far apparire Stargirl in un episodio di The Flash e per avere una storyline più ampia, ma per questa stagione non accadrà. Ma io penso comunque sarebbe un'idea davvero suggestiva. Tutta la mia famiglia guarda Flash da anni".

Sulla possibilità di un crossover anche con Supergirl poi ha aggiunto: "L'altra sera stavo guardando alcune interviste concesse da Melissa [Benoist] ed è semplicemente la Supergirl migliore possibile. Scommetto che Supergirl e Stargirl formerebbero un efficace e dinamico duo. Sarebbe grandioso. Quindi sì, ci spero proprio. Ma per adesso non c'è nulla di concreto o programmato, ma tengo le dita incrociate".

Mentre non ci sono crossover ufficialmente annunciati per Stargirl, la cui prima stagione è stata già completata a livello di produzione, Geoff Johns ha già parlato di possibili apparizioni di Flash e Green Lantern nel futuro dello show: "Parleremo di The Flash e Green Lantern, perché esistono nel mondo dello show e nella JSA".

Finora abbiamo visto relativamente poco di questa nuova serie, ma considerata la personalissima connessione tra Geoff Johns e il personaggio di Stargirl, possiamo certamente aspettarci un'ottima qualità.