Stargirl, Brec Bassinger in costume da supereroe nel poster della stagione 2!

A poche settimane dal debutto negli USA della seconda stagione di Stargirl, The CW ha pubblicato un nuovo poster che mostra tutti gli eroi della serie e soprattutto accenna alla minaccia che la nuova stagione rappresenta per i protagonisti con l'arrivo di Eclipso. Il manifesto vede Brec Bassinger di nuovo nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl.

Bassinger è al centro del poster, affiancata dalla Justice Society posizionata a forma di diamante, proprio come il diamante nero di Eclipso. Non sorprende affatto che Eclipso rappresenti una grande minaccia in questa nuova stagione.



Il personaggio è stato presentato sul finale della stagione 1 e secondo quanto dichiarato dallo showrunner Geoff Johns, sarà un villain senza scrupoli. Johns ha anticipato anche l'arrivo di nuovi personaggi in Stargirl 2.

"Eclipso è piuttosto formidabile e tutta incentrata sull'oscurità, il che è fantastico per affrontare qualcuno che è incentrato tutto sulla luce, come Courtney e la Justice Society. Ci sono queste ideologie, poteri e pulsioni in conflitto che aiutano a generare storie emotivamente molto forti, che sfidano individualmente ciascuno dei nostri personaggi. Ognuno di loro attraversa qualcosa che è davvero personale per loro. Questo è ciò che Eclipso sa fare meglio. Rende le cose molto personali". Nel cast della serie Brec Bassinger, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman e Trae Romano.



Si tratta del secondo manifesto della serie, dopo il primo poster di Stargirl pubblicato a giugno.