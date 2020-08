Stargirl, Brec Bassinger su Courtney: 'È il suo cuore a renderla un'eroina'

Il season finale della prima stagione di Stargirl ha portato con sé diverse sorprese, ma per Brec Bassinger una cosa non è mai stata in dubbio: il grande cuore di Courtney Whitmore.

L'attrice ha parlato del supo personaggio con il sito Comicbook, spiegando come ciò che ha sempre guidato Stargirl è stato un senso di giustizia generale e inclusivo, e non solo per il padre (che poi abbiamo scoperto non essere suo padre)

"Credo che fin dall'inizio, sebbene lei possa aver detto che la sua ragione per vestire i panni di Stargirl fosse ottenere giustizia per l'uomo che credeva essere suo padre, lo scettro l'ha scelta sapendo che aveva tutte le doti di un'eroina, a prescindere da chi fosse suo padre" afferma Bassinger "Perciò credo che Courtney voglia semplicemente giustizia per tutti. Quindi, adesso che sa chi è davvero suo padre, non cambierà nulla, lei come persona non è cambiata. Vuole ancora giustizia per tutte le persone. Ed è ancora lei stessa di sempre".

Ma già dai casting, la ragazza aveva capito qual era il vero superpotere di Courtney.

"Voglio dire, anche andando indietro nel tempo, quando mi presero per il ruolo di Stargirl, mi chiesero 'Cosa sono i superpoteri?' e io inizialmente risposi 'Beh, lei ha lo scettro cosmico' e loro 'Si, ma cos'è che può fare senza lo scettro?' e io 'È un'eroina anche senza. È la sua personalità, il suo cuore a renderla davvero un'eroina'. E credo che realizzare questo aspetto sia stato estremamente importante".

Stargirl è già stato rinnovato per una seconda stagione da The CW, che dovrebbe debuttare il prossimo anno in esclusiva sulla rete americana.