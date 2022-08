Stargirl, Brec Bassinger su un potenziale crossover dell'Arrowverse: 'Restiamo ottimisti'

Mentre attendiamo l'uscita della terza stagione di Stargirl su The CW, la protagonista dello show Brec Bassinger discute delle possibilità di un nuovo crossover dell'Arrowerse.

Con la fine di Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e Black Lightning, la cancellazione di Naomi dopo una sola stagione e la sempre più prossima conclusione di The Flash, l'Arrowverse sembra stare per giungere al termine.

Tuttavia, non è ancora arrivato il momento, e prima che ciò accada, chissà che non ci scappi qualche altro crossover... Magari ne saprà qualcosa la star di Stargirl Brec Bassinger? Beh, ecco ciò che ha affermato ai microfoni di The Flash Podcast sulla possibilità di un simile evento all'orizzonte.

"Dunque so qualcosa perché ho parlato con Geoff Johns, il nostro showrunner... Ma nulla d specifico si The Flash" ha rivelato l'attrice, aggiungendo che comunque "Ci sono altre cose di cui si sta ancora parlando, cose tipo qualche piccolo crossover stile cameo. E stiamo cercando di concordare i nostri impegni di calendario, quindi spero che possa funzionare questa volta, perché chiaramente la volta scorsa non è andata così"

"Ma vi direi di restare ottimisti al riguardo, stanno facendo il possibile per far sì che accada" ha poi concluso.

La terza stagione di Stargirl avrà inizio il 31 agosto su The CW.