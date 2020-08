Stargirl, Brec Bassinger rivela un particolare inaspettato sul finale di stagione

Nelle prossime ore andrà in onda il season finale di Stargirl, la serie DC incentrata sulle vicende di Courtney Whitmore. C'è però un particolare di Stars and S.T.R.I.P.E che nessuno avrebbe mai immaginato e, ce lo svela proprio la protagonista della serie Brec Bassinger.

In una recente intervista la giovane attrice ha rivelato che la scena con cui si chiuderà la prima stagione di Stargirl era stata originariamente pensata per il suo debutto ma, nel pilot non avrebbe avuto un gran significato quindi si è scelto di spostarla altrove.

"In questi ultimi due episodi accade di tutto, c'è così tanto caos, in particolare, con Grundy, con Shiv. Ugh. Oh mio Dio", ha detto Bassinger che poi ha aggiunto: "É davvero divertente pensare che in realtà tutto termina con una scena che è stata scritta originariamente per il pilot. Ma non aveva ancora senso. È in questo episodio sarà proprio l'ultima scena della stagione. È così bella".

Il finale di stagione che è stato suddiviso in due parti potrà contare inoltre su una significativa scena post credit che terrà incollati gli spettatori fino all'ultimo secondo, lanciando così la seconda stagione di Stargirl. In riferimento proprio a questo Luke Wilson interprete di Pat Dugan ha detto:

"Ricordo che quando stavamo iniziando a girare, andavo nell'ufficio di Geoff Johns e mi sedevo sul divano e leggevo, e un giorno, mentre ero lì, avevo notato una grande lavagna bianca su cui c'erano vari particolari della serie. All'epoca ero già un po' sopraffatto dalla Justice Society, dalla Injustice Society e da tutti quei vari nomi e mi sono chiesto come avrei fatto ad imparare tutta quella roba. E poi Geoff è entrato nella stanza e mi ha rivelato che quella era la trama della seconda stagione e che la stavano già analizzando. Non potevo crederci. Avevano già pianificato tutto".

In attesa di scoprire come le vicende di Stargirl si evolveranno, vi comunichiamo che sembrerebbe giunta al capolinea l'esperienza della piattaforma streaming su cui la serie è pubblicata. Pare infatti che DC Universe stia per chiudere i battenti.