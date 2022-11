Stargirl, Brec Bassinger rivela: ''Spero rilasceranno anche il finale alternativo''

È stata nuovamente l'attrice Brec Bassinger a tornare sulla triste cancellazione della serie Stargirl. Dopo aver salutato i fan con un tenero e nostalgico post sui social, la Courtney Whitmore dello show spera che anche il finale alternativo possa vedere (in qualche modo) la luce!

Stargirl 3 rappresenterà la stagione conclusiva della serie ideata da Geoff Johns, dopo l'annuncio della cancellazione del progetto avvenuta qualche settimana fa. Con le speranze non del tutto perse, per il finale sono state girate ben 2 versioni differenti ed ognuna con uno scopo ben preciso.

In caso di un rinnovo quanto mai improbabile da parte di The CW, la serie potrebbe mandare in onda il finale più adatto per il prosieguo della storia. Una situazione apparentemente irrealizzabile, ma che dimostra quanto affetto ci sia per il prodotto non solo da parte del pubblico, ma anche da parte dell'intera troupe. Con un destino oramai segnato, è stata la protagonista Brec Bassinger a dire la sua sul finale alternativo già girato: "Geoff ha detto che forse lo pubblicherà in DVD. Non lo sa ancora, ma spero che lo faccia".

Il 7 dicembre è la data scelta per l'ultimo episodio di Stargirl The Reckoning e secondo il regista Geoff Johns: "Non potremmo essere più orgogliosi dello show e della comunità di fan che ha costruito!".