Stargirl: Brec Bassinger sarà la protagonista della nuova serie targata DC Universe

La serie in live action dedicata a Stargirl ha finalmente trovato la sua protagonista! A vestire i panni della celebre supereroina ci penserà la giovane Brec Bassinger, nota per i suoi ruoli in All Night e School of Rock. Scoprite di più dopo il salto.

Geoff Johns, produttore esecutivo e co-creatore dello show, ha voluto così commentare il casting: "Non c'è nessun altro personaggio de fumetti più speciale per me di Stargirl e, dopo aver cercato in lungo e in largo, posso dire che non esiste nessun'altra attrice sul pianeta che la incarni più di Brec Bassinger. Il calore, la forza, l'umorismo e a sua energia positiva di Brec sono fondamentali per portare sul piccolo schermo il personaggio di Courtney Whitmore. Sono così grato che abbia accettato il ruolo."

Stargirl seguirà le incredibili avventure di Courtney, un'adolescente liceale che diventa l'improbabile ispirazione per una generazione completamente nuova di supereroi. Il personaggio in questione è stato ideato proprio da Geoff nel 1999 ed è già apparso due volte in live action: in Smalville, interpretata da Britt Irvin, e in Legends of Tomorrow, interpretata da Sarah Grey.

Stando alle passate dichiarazioni, lo show reimmaginerà la Justice Society dei fumetti ed arriverà in esclusiva su DC Universe, la piattaforma di streaming della nota compagnia americana dove i fan potranno ammirare anche Titans, Doom Patrol e Swamp Thing.