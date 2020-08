Stargirl, Brec Bassinger sulla seconda stagione: 'Sono ansiosa di ricominciare'

Mentre aspettiamo il finale di stagione di Stargirl, vi segnaliamo questa interessante intervista a Brec Bassinger, attrice protagonista dello show che ha rivelato qualche curiosità sullo show prodotto da The CW.

Parlando con i giornalisti di Collider, l'interprete di Courtney Whitmore ha discusso della seconda stagione, recentemente confermata dai dirigenti del network: "Il nostro showrunner Geoff Johns è la persona migliore che conosco, siamo molto amici e ci sentiamo spesso, è stato molto carino perché mi ha sempre aggiornato sulla situazione, dicendomi sia le buone notizie sia le cattive. Ad un certo punto è stato divertente perché mi ha detto di essere sicuro al 99% del rinnovo, ho chiamato mia mamma che mi ha chiesto se potevamo festeggiare, ma ho risposto che no sapevo, perché non era sicuro al 100%. Alla fine è stata confermata è a causa di tutto questo la mia reazione è stata solo ok. Comunque mi ha rassicurata molto, perché il lavoro degli attori dipende molto da queste cose. Sono ansiosa di ricominciare".

Infine Brec Bassinger ha parlato delle ultime due puntate della prima stagione: "L'inizio della puntata 12 ha una delle mie scene di lotta preferite. Barbara entra in azione ed è fantastica. Nel finale poi c'è lo scontro con Solomon Grundy, sarà molto incasinato".

Se cercate altre informazioni sullo show, vi lasciamo con le prime immagini del finale di Stargirl.