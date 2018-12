Stargirl: Brian Stapf sarà Wildcat, uno dei padri fondatori della Justice Society

Dopo mesi di speculazioni, i produttori di Stargirl hanno finalmente trovato l'interprete adatto per il ruolo di Wildcat, uno dei padri fondatori della Justice Society of America. Si tratta di Brian Stapf, di recente visto nei panni di Roy nella settima stagione di The Walking Dead.

Il personaggio di Wildcat ha avuto diverse incarnazioni nel corso degli anni, di cui la prima fu Ted Grant che esordì in Sensation Comics del 1942. Dopo un turbolento passato da pugile professionista, diventa un supereroe che possiede forza e resistenza fuori dal comune, oltre ad una vista notturna.

Accanto a lui ci saranno Lou Ferrigno Jr. nei panni di Hourman, Joel McHale in quelli di Starman, Brec Bessinger in quelli di Stargirl e Anjelika Washington (Shameless) in quelli di un misterioso personaggio.

Stargirl seguirà le incredibili avventure di Courtney, un'adolescente liceale che diventa l'improbabile ispirazione per una generazione completamente nuova di supereroi. Il personaggio in questione è stato ideato proprio da Geoff nel 1999 ed è già apparso due volte in live action: in Smalville, interpretata da Britt Irvin, e in Legends of Tomorrow, interpretata da Sarah Grey.

Lo show debutterà in esclusiva su DC Universe, piattaforma di streaming che al momento offre ai fan Titans, e che sarà poi arricchita da Young Justice: Outsiders, Doom Patrol, Swamp Thing e una serie animata su Harley Quinn.