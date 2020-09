Stargirl: come ha fatto quel personaggio a tornare nel finale di stagione?

Oltre ad anticipare l'arrivo di due nuovi villain DC, il finale di Stargirl ci ha proposto un inaspettato ritorno: ma come è stato possibile?

Ovviamente stiamo parlando di Sylvester Pemberton, lo Starman che ha dato avvio alla stagione con la sua apparente morte, passando il testimone ad un erede "pieno di grazia ed eroismo". Non Pat Dungan, ma la sua figliastra Courtney. Non è stato spiegato come sia stato possibile rivederlo vivo e vegeto alla fine, ma come sempre i fumetti possono rivelarci qualche dettaglio importante.

Nelle tavole DC abbiamo assistito a molti ritorni illustri, il primo dei quali riguarda l'eroe per eccellenza, Superman, resuscitato in The Return of Superman dopo lo sconvolgente The Death of Superman. A parte questo, è probabile anche che si tratti di una falsa resurrezione e che qualcuno stia impersonando Pemberton per scopi più o meno malvagi.

La spiegazione più verosimile sembra provenire dal fumetto Stars and STRIPE, in cui un flashback ci spiega come i Sette Soldati della Vittoria (tra cui Pemberton e Dugan) siano stati scaraventati attraverso lo spazio e il tempo dopo una battaglia contro Nebula Man. Lo Starman visto nel finale della stagione potrebbe quindi essere l'eroe approdato in una diversa linea temporale. Per scoprire la verità dovremo però attendere l'arrivo delle nuove puntate.

Di seguito trovate il trailer del finale di Stargirl. Lo showrunner ha affermato che non ci saranno cambiamenti per Stargirl 2, nonostante i licenziamenti nel DC Universe.