Stargirl convince: la serie DC è stata ufficialmente rinnovata, la Stagione 2 si farà

Buone notizie per i fan di Stargirl: la serie tv con protagonista Brec Bassinger ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, che verrà però trasmessa esclusivamente su The CW.

Courtney Whitmore e i suoi amici (e nemici) torneranno per una seconda stagione.

La nuova Justice Society vivrà della nuove avventure il prossimo anno, e queste saranno tutte sull'emittente The CW.

L'ultima arrivata in casa DC era infatti partita come esclusiva DC Universe, il servizio di streaming su cui vanno in onda Titans e Doom Patrol in America, salvo poi essere aggiunta in seconda visione anche al palinsesto della rete su cui vengono invece trasmesse le serie dell'Arrowverse.

Ora, stando agli ultimi report, parrebbe che a partire dalla prossima stagione, Stargirl verrà mandata in onda unicamente da The CW, facendone dunque un originale del network. In più, continuerà ad essere disponibile sulla CW app il giorno dopo la trasmissione in tv.

Al momento sono andati in onda 8 dei 13 episodi che compongono la prima stagione.

Tra le altre star dello show troviamo Luke Wilson, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Amy Smart, Jake Austin Walker, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Trae Romano, Neil Jackson e Christopher James Baker.

E voi, siete contenti di avere un'altra stagione di Stargirl? Fateci sapere nei commenti.