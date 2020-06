Stargirl, che cosa significa quella lanterna verde? Scopriamolo insieme

In uno degli ultimi episodi di Stargirl, Courtney Whitmore ha dato un'occhiata alla lanterna verde recuperata dal quartier generale della Justice Society. Questo gesto ha suscitato non poche curiosità nel pubblico

In molti ricorderanno che anche in Arrow vi era stato un riferimento a questo stesso argomento. Infatti mentre il vigilante John Diggle, era in procinto di traslocare a Metropolis, un meteorite colpì il camion con gli scatoloni, aprendone uno, dal quale fuoriuscì una misteriosa luce verde.

Di certo nulla è lasciato al caso, e anche se i diritti di Lanterna Verde appartengono alla HBO, lo showrunner di Stargirl ha fatto intendere che qualcosa bolle in pentola a riguardo. All'inizio di un'intervista rilasciata a Tv Line, Geoff Johns è stato piuttosto evasivo, ma nel corso della chiacchierata si è sbottonato di più sostenendo che: "Ci sono grandi piani per la lanterna, e gran parte della trama sarà ricollegabile ad essa".

Il creatore della serie ha poi continuato: "Le persone pensano che si tratti solo di un easter egg, ma non lo è assolutamente. Si tratta di percorsi per nuove storie che spero vivamente di poter approfondire nelle prossime stagioni. Vedremo! Ma tutto porta da qualche parte".

Per quanto riguarda quale specifico membro del Corpo delle Lanterne Verdi potrebbe entrare in gioco nella serie, Johns ha detto: "Jay Garrick [aka The Flash] e Alan Scott, per me, sono sempre in pole position. Sono i grandi eroi della Justice Society e la loro fama li precede ... Fanno parte della JS originale e il loro valore si fa sentire durante lo spettacolo".

Sicuramente la Justice Society ha un grandissimo peso in Stargirl. Cosa succederà nei prossimi episodi? Intanto vi lasciamo al trailer del quinto episodio di Stargirl.