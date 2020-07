Stargirl, DC Universe svela la trama dell'episodio Shining Knight

Iniziata lo scorso maggio, in piena Fase 2 della Pandemia da Coronavirus, l'interessante e riuscita Stargirl di DC Universe si è guadagnata velocemente un grande affetto da parte di critica e pubblico, ricevendo un rinnovo per una seconda stagione a metà corsa e ora vicina alla conclusione con cinque episodi rimasti.

Il prossimo, in ordine d'uscita, è il nono, intitolato "Brainwave", che sarà strettamente ricollegato alla decima e successiva puntata della serie, "Brainwave Jr.", che come suggerisce il titolo andrà ad approfondire qualche elemento del personaggio nemico interpretato da Jake Austin Walker, che proprio nell'ottavo episodio ha scoperto di possedere gli stessi poteri del padre.



Con largo anticipo, comunque, DC Universe e CW hanno svelato la sinossi ufficiale dell'undicesimo episodio di Stargirl, "Shining Knight", che debutterà sulla piattaforma streaming il 27 luglio e sull'emittente televisiva il giorno successivo. Il titolo sta a indicare un personaggio molto amato dai fan DC e appartenente alla Golden Age, legato alla Justice Society of America e alla stessa Stargirl. E se avete seguito la serie dovreste aver già capito chi è: Justin (Mark Ashworth), il bidello della scuola della protagonista che in Shiv Part One abbiamo visto brandire proprio la spada di Shining Knight.



Questa la sinossi: "UNA RIVELAZIONE DAL PASSATO - La vita di Courtney viene sconvolta quando qualcuno del suo passato arriva a Blue Valley. Nel frattempo, Pat scopre nuove informazioni sul piano della Injustice Society e Jordan fa una sorprendente scoperta al lavoro".



Vi lasciamo all'annuncio del rinnovo di Stargirl per una seconda stagione.