Stargirl, DC Universe svela la trama del finale di stagione

DC Universe e The CW hanno diffuso in rete la sinossi ufficiale di 'Stars & S.T.R.I.P.E. Part Two', episodio finale della prima stagione di Supergirl il cui debutto oltreoceano è fissato al prossimo 10 agosto.

Le due puntate conclusive della stagione prendono il nome da Stars & S.T.R.I.P.E., serie di fumetti scritta da Geoff Johns e illustrata da Lee Moder pubblicata da DC tra l'estate 1999 e fine 2020.

Questa la sinossi ufficiale: "PROJECT NEW AMERICA - Mentre la Injustice Society of America è a un passo dal compiere la sua missione, Courtney (Brec Bassinger) e la JSA affrontano Icicle e i villain della ISA." L'episodio 1x13 è diretto da Greg Beeman e scritto da Geoff Johns, creatore della serie e co-showrunner insieme a Melissa Carter.

Tornano nel cast anche Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Meg DeLacy, Neil Jackson e Christopher James Baker.

Stargirl, lo ricordiamo, è stata rinnovata per una seconda stagione che andrà in onda esclusivamente sui canali di The CW. Intanto la programmazione della stagione 1 prosegue anche su DC Universe: l'episodio 11, intitolato 'Shining Knight', debutterà nelle tv americane questa notte. Qui potete trovare la sinossi di Shining Knight.



