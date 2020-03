Stargirl debutterà a maggio su DC Universe e The CW

Finalmente abbiamo una data di debutto per Stargirl, l'attesa serie tv con protagonista Brec Bassinger. Lo show arriverà prima su DC Universe, per poi approdare su The CW.

L'11 aprile sarà dunque il gran giorno per l'app DC Universe, mentre in tv dovremo aspettare il giorno successivo, il 12.

Questo potrebbe significare anche che il season finale di Legends of Tomorrow sia programmato per il 5 maggio, poiché il 12 è un martedì, e Stargirl potrebbe andare a sostituire Legends, che ha meno episodi rispetto a The Flash, nella sua time slot (ma è ancora da vedere).

Prodotto da Greg Berlanti, Sarah Shechter, Geof Johns e Melissa Crter (questi ultimi ne sono anche gl showrunner), Stargirl è ufficialmente parte dell'Arrowverse, come abbiamo visto anche dalla sua breve apparizione sul finale di Crisi sulle Terre Infinite. Un crossover con le altre serie The CW sembra però per ora improbabile, dato che i personaggi dello show non risiedono su Earth-Prime, ma sulla nuova Terra-2, e al momento ai nostri eroi non è possibile accedere al Multiverso.

Nel cast di Stargirl troviamo, tra gli altri, Luke Wilson, Joel McHale, Nelson Lee, Anjelika Washington, Yvette Monreal, Hunter Sansone, Amy Smart, Neil Jackson, Meg DeLacy e Jake Austin Walker.