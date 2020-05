Stargirl, diamo un'occhiata ai costumi di Doctor Mid-Nite e Hourman

Manca meno di una settimana al debutto di Stargirl, previsto in streaming su DC Universe il 18 maggio e il giorno successivo su The CW. Dopo il nuovo trailer della serie, ComicBook.com ha pubblicato in esclusiva le immagini dei costumi di due dei giovani protagonisti, Doctor Mid-Nite e Hourman.

Entrambi i costumi, che si possono vedere in calce alla news, sono ispirati alla serie a fumetti originale Stars and STRIPE, creata da Geoffrey Johns nel 1999, e sono stati realizzati dalla costumista Laura Jean Shannon.

Doctor Mid-Nite, ossia Beth Chapel, è una delle nuove amiche di Courtney Whitmore (Brec Bassinger), quando quest'ultima si trasferisce a Blue Valley, Nebraska, dove mette su un'improbabile squadra di giovani supereroi. Rick Tyler, che assume l'identità dell'eroe Hourman, è invece interpretato da Cameron Gellman.

"Con Doctor Mid-Nite h avuto l'opportunità di progettare tanti dettagli divertenti nel costume e in tutti gli accessori" ha raccontato Laura Jean Shannon. "I guanti in pelle contengono sacche e tasche per pozioni e unguenti curativi. Gli occhiali che forniscono conoscenze strategiche a chi li indossa si integrano alla perfezione nel design ispirato all'epoca d'oro."

Per quanto riguarda invece la tuta di Hourman, ha continuato la costumista, "ci siamo concentrati sul restare fedeli ai fumetti, aggiungendo un tocco di modernità per la nostra nuova generazione di eroi. Cameron Gellman si trasforma in un adolescente ribelle dei nostri giorni, cercando di trovare la propria strada attraverso i suoi nuovi poteri."

Per conoscere meglio tutti i personaggi della nuova serie CW, dai un'occhiata ai nuovi character poster di Stargirl.