Stargirl: ecco il Dottor Mid-Nite nelle foto dal set della serie DC Universe

Dopo lo spot ufficiale di Stargirl che ha ricordato l'uscita prevista a maggio su DC Universe e The CW, la serie con protagonista Brec Bassinger torna a mostrarsi con delle nuove foto emerse dal set e risalenti alle prime fasi della produzione.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la costumista Laura Jean Shannon ha pubblicato su Instagram un nuovo sguardo al dietro le quinte dello show che mostra da vicino il Dottor Mid-Nite di Henry Tomas (Hill House) nella sua versione Golden Age.

"Ecco uno sguardo dietro le quinte del set di Stargirl. Sarah visita sempre il set durante l'inizio delle riprese per "stabilire" i personaggi, come il Dottor Mid-Nite della Golden Age che vedete qui." ha spiegato la Shannon nel post. "Vuole assicurarsi che ogni personaggio sia vestito e acconciato secondo la sua esatta visione, perciò è come rimarrà per il resto della stagione."

La serie, lo ricordiamo, debutterà il prossimo 18 maggio su DC Universe e il giorno dopo, il 19 maggio, sui canali di The CW. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre restiamo in attesa di novità sulla release italiana dello show. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo al trailer esteso di Star Girl.



Che ve ne pare del look del Dottor Mid-Nite? Fatecelo sapere nei commenti.