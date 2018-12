Stargirl: ecco chi interpreterà i membri della Injustice Society

Deadline riporta che Joy Onsmanski, Neil Hopkins e Nelson Lee si sono uniti al cast della nuova serie televisiva del DC Universe Stargirl, prodotta da Geoff Johns.

I tre attori saranno rispettivamente Tigress, Sportsmaster e Dragon King, membri della temibile Injustice Society.

Di recente gli ingressi nel cast hanno riguardato esclusivamente il team dei buoni, la Justice Society of America, ma a quanto pare la produzione sta iniziando a cercare i villain della serie. Come vi abbiamo riportato, Henry Thomas di Hill House vestirà i panni di Dottor Mid-Nite, membro originale del team di supereroi.

Questo personaggio ha avuto diverse incarnazioni nel mondo dei fumetti. La prima fu quella del chirurgo Charles McNider, brillante pioniere della medicina che, nonostante la cecità, riuscì a sviluppare una visione notturna, fu un esperto acrobata e divenne maestro di esplosivi. Un altro suo atto distintivo fu quello di avere un gufo da compagnia.

Inoltre, è stato annunciato che Lou Ferrigno Jr. vestirà i panni di Hourman, Joel McHale quelli di Starman, Brian Stapf quelli di Wildcat, Brec Bessinger quelli di Stargirl e Anjelika Washington (Shameless) quelli di un personaggio non ancora rivelato.

Stargirl seguirà le incredibili avventure di Courtney, un'adolescente che diventa l'improbabile ispirazione per una generazione completamente nuova di supereroi. Il personaggio in questione è stato ideato proprio da Johns nel 1999 ed è già apparso due volte in live action: in Smalville, interpretata da Britt Irvin, e in Legends of Tomorrow, interpretata da Sarah Grey. Lo show arriverà sulla nota piattaforma di streaming DC Universe, che al momento nel suo palinsesto prevede Titans, e in futuro si arricchierà con Young Justice: Outsiders, Doom Patrol, Swamp Thing e una serie animata su Harley Quinn.