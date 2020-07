Stargirl, i fan impazziranno per la conferma che arriverà nel nuovo episodio

Abbiamo letto la sinossi ufficiale della nuova puntata di Stargirl, scopriamo tutto quello che è successo in "Brainwave", nono episodio della serie prodotta da The CW e incentrata sul personaggio dei fumetti DC interpretato da Brec Bassinger.

Nella puntata abbiamo assistito ad un importante dialogo tra la protagonista Courtney e Pat, supereroe con il volto di Luke Wilson. La protagonista vorrebbe far unire alla Justice Society of America Henry King Jr., così da avere un alleato in più nella loro lotta contro l'ISA, ma Pat crede che il suo aiuto non sarebbe abbastanza, soprattutto ora che Dragon King fa parte del gruppo criminale.

Durante la discussione Pat spiega di essere stato uno dei "Seven Soldier of Victory", un vecchio gruppo di supereroi che aveva già sfidato Dr. Ito. Per confermare le sue affermazioni, mostra a Courtney una vecchia fotografia, in cui è presente il gruppo al completo. I fan dei fumetti DC hanno quindi notato subito un personaggio, che la protagonista decide di chiamare "Robin Hood", che assomiglia molto al Green Arrow visto nelle pagine delle opere della DC.

Questa sarebbe una conferma dell'esistenza di Earth-2, unico luogo in cui è presente un individuo che ha preso l'identità di Freccia Verde, dopo il sacrificio del personaggio di Stephen Amell visto nelle puntate dell'Arrowverse. Non sappiamo ancora quali saranno le conseguenze di questa rivelazione, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista ad un membro del cast di Stargirl.