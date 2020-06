Stargirl, i fan saranno sorpresi da Icicle: parola di Neil Jackson

Negli ultimi giorni è andato in onda, negli Stati Uniti, il terzo episodio di Stargirl, intitolato "Icicle", che ha presentato il personaggio Jordan Mahkent alias Icicle, leader della Injustice Society interpretato dall'attore Neil Jackson.

Chi ha letto i fumetti conosce bene l'antagonista della giovane supereroina, ma quello che vedremo sarà molto diverso da ciò che è stato letto e visto sui comics DC, parola di Neil Jackson. Quello che ha scritto l'ideatore della serie Geoff Johns è una versione ben lungi dall'essere la fotocopia dell'antieroe di ghiaccio disegnata su carta.

Nella puntata andata in onda di recente, si è anche scoperto che Cameron, l'amico di Courtney Whitmore/ Stargirl, altro non è che il figlio di Icicle, che da bambino ha assistito la madre nel suo letto di morte, ed ha anche visto il padre allontanarsi trasformandosi nell'uomo di ghiaccio per l'impotenza e la tristezza provata in quel momento.

Proprio questa relazione tra la protagonista principale ed il suo migliore amico potrebbe rivelare delle interessanti sorprese nella trama all'interno dei prossimi episodi, dato che non si sa ancora se Cameron si avvicinerà a suo padre Jordan - come avviene nel fumetto, in cui è Icicle Jr. - oppure ne diventerà nemico, alleandosi con Stargirl.

E Neil Jackson è curioso di sapere come si svilupperà questo rapporto padre/figlio nel tempo, e spiega che: "Sarà molto, molto interessante, vedere il modo in cui [Cameron] reagisce a questo perché potrebbe rifiutarlo o potrebbe capire, entrare in empatia e diventare un suo alleato. Potrebbero finire nella stessa squadra o la squadra opposta. Sarà davvero interessante vedere cosa succede", conclude l'attore.

Come prenderanno i fan questo eventuale cambiamento nei rapporti dei personaggi rispetto al fumetto? Non è mai facile scontrarsi con le aspettative del pubblico, lo sa bene Geoff Johns che racconta la difficoltà di creare una serie per i fan DC.