Stargirl, il finale di stagione anticipa due nuovi villain per la serie DC

Questa notte è andato in onda su DC Universe il finale delle prima stagione di Stargirl, e come promesso, le scene finali a cui dovevamo fare attenzione sono state alquanto rivelatrici... Con i dovuti limiti, s'intende.

Abbiamo infatti scoperto che nella seconda stagione di Stargirl, Courtney e la JSA avranno delle belle gatte da pelare, come si sul dire.

La prima ci viene (non troppo) gentilmente offerta da Cindy (interpretata da Meg DeLacy), che dagli scaffali del covo del padre, Dragon King, tira fuori quello che sembrerebbe proprio il Cuore di Tenebra, il diamante nero in grado di imprigionare Eclipso, l'incarnazione dell'Ira di Dio (che la stessa Cindy conferma poi essere al suo interno).

Il temibile supercriminale, che nei fumetti ha dato del filo da torcere anche a Superman e soci, sarà dunque uno dei villain che vedremo nei nuovi episodi, ma non dimentichiamoci di un'altra inquietante e minacciosa presenza: Shade.

Anche se non sappiamo in quale incarnazione comparirà nella serie il personaggio, abbiamo già avuto indicazioni della sua presenza fin dal pilot, dove lo abbiamo visto sconfiggere il Doctor Mid-Nite originale, e nei successivi episodi, anche solo "per sentito dire" nelle conversazioni dell'ISA.

Sarà anche finita bene per ora per Stargirl e la JSA, ma il futuro sembra già irto di ostacoli non da poco. Per fortuna che sembrano arrivare anche i rinforzi...