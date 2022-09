Stargirl: una nuova foto BTS rivela con quale show potrebbe essere il crossover!

Si è parlato a lungo di un potenziale crossover tra Stargirl e un'altra serie dell'Arrowverse e adesso la protagonista dello show, Brec Bassinger, ha lasciato degli indizi importantissimi.

Nella giornata di oggi, infatti, Bassinger pubblicato su Twitter una foto di se stessa in compagnia del creatore di Stargirl Geoff Johns, Ryan Potter di Titans e uno dei più conosciuti registi dell'Arrowverse, Eric Dean Seaton. "Omg, è talmente pazzesco incontrare i miei amici a Toronto", ha scritto l'attrice nella didascalia. "Una coincidenza così pazza. CrAzy."

Tutto questo farebbe ovviamente pensare che il crossover ci sarà, e coinvolgerà proprio Titans. Certo, dopo l'evento dell'Arrowerse Crisis on Infinite Earth ci si chiede come verrà gestito. Infatti il crossover si era concluso con la rivelazione che Oliver Queen-as-Spectre aveva creato un nuovo multiverso in cui Stargirl e i suoi amici chiamano la Terra-2 casa, i Titans si trovano sulla Terra-8 e la banda di Doom Patrol vive sulla Terra-21. Dunque chi ospiterà chi in questo nuovo crossover? Non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni.

Intanto ecco il poster di Stargirl 3, che ha iniziato ad arrivare sui nostri schermi a partire dal 31 Agosto. Cosa ne pensate di un possibile crossover tra la serie con Bassinger e Titans? Fatecelo sapere nei commenti!