Stargirl, Geoff Johns ammette: 'Tagliare alcune scene per la CW è stato doloroso'

Dopo che l'attesissima Stargirl di Goeff Johns avrà debuttato il prossimo 19 maggio su DC Universe, il giorno successivo approderà come da accordi presi sulla CW, emittente broadcaster casa dell'Arrowverse dove, per essere ammessa, la serie dovrà subire numerosi e dolorosi tagli a diverse scene.

Ora, è bene sottolineare come Stargirl non avrà nulla a che vedere con il linguaggio volgare ed esplicito e le scene forti di Doom Patrol, il che significa che non ci sarà troppa difficoltà a modificare l'essenziale per accontentare l'FCC, ma è soprattutto la tempistica del taglio che sarà importante. E Geoff Johns, creatore della serie, ha rivelato che questo processo di cut è per lui già molto doloroso ma purtroppo necessario.



Questo perché è già difficile tagliare delle scene che non si vorrebbero tagliare, ma poi perché a un cut che si reputa perfetto ne potrebbe seguire un altro richiesto dalla terza parte, il che rende il processo estremamente snervante. Dice Johns: "Abbiamo dovuto rimuovere alcune scene dal primo e dal secondo episodio, il che è stato doloroso, ma ero troppo entusiasta del fatto che sarebbe arrivato anche via broadcasting oltre che allo streaming. Più persone vedono lo show, meglio è. Spero davvero che questo aiuti a connettere quanta più gente possibile ai personaggi e alla serie".



Stargirl vede nel cast Brec Bassinger, Yvette Monreal, Neil Jackson, Luke Wilson e Neil Hopkins.