Stargirl, Geoff Johns: 'È difficile creare una serie per i fan DC'

Continua la serie dedicata a Stargirl: vi segnaliamo questa interessante intervista allo showrunner Geoff Johns, incentrata sulle sfide che ha dovuto superare lavorando allo show prodotto da The CW.

Parlando ai microfoni di ComicBook.com, l'autore della serie TV ha spiegato di dover bilanciare il contenuto degli episodi della serie, che saranno visti da persone che hanno letto i fumetto e conoscono bene i personaggi e altri invece che sono neofiti della storia della Justice Society: "Sono sempre delle sfide positive. Come per i fumetti, vuoi creare qualcosa che sia adatto per entrambi. È successa la stessa cosa quando ho scritto l JSA, non erano in molti che avevano letto i fumetti degli anni '40 e poi la mia serie, ma ci sono quelli come me che conoscono la loro storia e sono dei grandi appassionati. Poi ci sono i nuovi lettori, che vogliono conoscere questi personaggi, e spesso è difficile bilanciare le varie cose. Deve essere interessante per entrambi, soprattutto in un'opera ricca di storia come quella della JSA. Ci deve essere di tutto. Ma devi anche introdurre a questo mondo tanti fan, perché sono sicuro che la maggior parte delle persone che hanno visto il pilot non hanno mai letto i fumetti".

Infine vi segnaliamo che si parla già di un crossover tra l'Arrowverse e Star Girl.