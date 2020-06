Stargirl, Geoff Johns rivela: 'Tutti i personaggi hanno una storia da raccontare'

Continuano le interviste al creatore di Stargirl: questa volta Geoff Johns ha discusso dei personaggi che faranno la loro comparsa nel corso delle puntate della serie prodotta da The CW e del processo per scegliere quelli più adatti.

L'autore ha parlato con i giornalisti di ComicBook.com, rivelando secondo lui quali sono gli interpreti più simili alle loro controparti dei fumetti, svelando inoltre qualche retroscena sul modo in cui ha scelto chi inserire negli episodi della prima stagione: "È interessante, alcuni come Courtney e Pat, sono molto simili a come sono nei fumetti. Anche Dragon King, Solomon Grundy, sono tanti i personaggi simili a quelli dei volumi della serie. Poi ci sono altri invece, come Yolanda che sono stati introdotti in modo molto diverso, è più giovane rispetto ai fumetti, come Beth Chapel e Rick Tyler. Amo i film come The Breakfast Club, per quello ho pensato, come sarebbe The Breakfast Club se i protagonisti avessero dei superpoteri?".

Sembra quindi che Geoff Johns abbia scelto di mostrarci l'evoluzione dei personaggi nei supereroi conosciuti da tutti gli appassionati di comics americani. Se cercate altre notizie riguardo la serie prodotta da The CW, vi segnaliamo questi commenti di Neil Jackson, che ha comparato il personaggio di Stargirl a Thanos.