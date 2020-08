Stargirl, Geoff Jonhs rassicura:'The CW non cambierà la serie'

Si è appena conclusa la prima stagione di Stargirl, nel frattempo la serie è stata spostata nel catalogo di The CW, a causa dei recenti licenziamenti in atto nel servizio streaming di DC Universe. Ecco il commento dello showrunner Geoff Johns.

La maggior parte degli show del network americano vengono girati a Vancouver in Canada, ma secondo quanto afferma il creatore della serie incentrata su Stargirl la seconda stagione sarà sempre filmata ad Atlanta in Georgia. Parlando con i giornalisti di TV Line, Geoff Johns ha scherzato così su questa questione: "Rimaniamo ad Atlanta perché abbiamo già costruito il nostro enorme robot". Ha poi continuato: "Ascolta, abbiamo un gruppo fantastico, un cast bravissimo, degli scrittori fantastici e cerchiamo di creare lo show migliore possibile. Il nostro obiettivo è quello di produrre una serie diversa da tutte le altre e di un certo livello qualitativo e le persone che ci lavorano sono le migliori possibili. Abbiamo anche il gruppo che si occupa degli effetti speciali, nessuno di loro sarà licenziato".

Nonostante questo, lo showrunner non ha ancora potuto discutere del budget dello show ma ha confermato che i lavori sulla seconda stagione sono già in corso. In attesa di ulteriori informazioni, vi segnaliamo l'intervista alla protagonista di Stargirl.