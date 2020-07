Stargirl: guai tra passato e presente nella sinossi dell'episodio 1x10, Brainwave Jr.

Settimana dopo settimana, Stargirl sta conquistando il pubblico degli appassionati DC, e prosegue spedita la messa in onda sia su DC Universe, che su The CW. E in attesa di scoprire cosa accadrà questa domenica, vediamo insieme la sinossi del decimo episodio, Brainwave Jr..

Nell'ultimo episodio andato in onda negli States 1x07 Shiv Pt. 1, abbiamo visto Cindy (Meg DeLacy), la figlia di Dragon King, indossare per la prima il costume di Shiv, e combattere contro Stargirl (Brec Bassinger), che a fine scontro è stata ritrovata inerme e ferita da un preoccupatissimo Pat (Luke Wilson).

Nel frattempo, si cominciano a manifestare in maniera sempre più evidente i poteri di Henry (Jake Austin Walker), che come il padre sembra essere in grado di captare i pensieri altrui.

E nell'episodio 1x10 intitolato abbastanza appropriatamente Brainwave Jr., diversi personaggi dovranno fare i conti con passato e presente, incluso Henry.

"Cominciamo dall'inizio - Mentre Henry Jr. affina le sue nuove abilità, dei segreti dal passato della sua famiglia di cui è appena venuto a conoscenza lo costringono a prendere una difficile decisione. Nel frattempo, Courtney, Yolanda (Yvette Monreal), Beth (Anjelika Washington) e Rick (Cameron Gellman) ideano un piano che li porta faccia a faccia con un membro dell'ISA (Injustice Society of America). La tensione tra Pat e Barbara (Amy Smart) aumenta, e Barbara dovrà fare i conti con il proprio passato" recita la sinossi ufficiale.

Brainwave Jr. è scritto e diretto da James Dale Robinson.