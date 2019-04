Stargirl: Hina Khan entra ufficialmente nel cast della prima stagione

Hina Khan avrà un ruolo ricorrente nella prima stagione della serie dell'universo DC, Stargirl. Basata sui personaggi omonimi dei fumetti DC, Stargirl vedrà la presenza dell'attrice indiana famosa soprattutto in patria per aver partecipato a diversi show e programmi tv. Khan ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti negli ultimi anni.

Stargirl segue le vicende di Courtney Whitmore, un'adolescente solitaria e piuttosto ribelle. La giovane si è trasferita da poco da Los Angeles ad una sperduta cittadina del Nebraska, dove s'imbatte in una serie di strani oggetti che appartengono al patrigno Pat Dugan. A quel punto scoprirà la vera identità dell'uomo, prenderà in prestito il suo equipaggiamento e cercherà di convincere un gruppo di coetanei ad unirsi a lei per sconfiggere una serie temibile di personaggi malvagi che provengono dal passato.



Anche nel caso di Hina Khan, non è stato svelato il ruolo che interpreterà l'attrice; vige sempre un grande riserbo intorno alla lavorazione dei progetti della DC e anche in questo caso non è stato fatto trapelare nulla.

Recentemente Khan ha recitato nell'horror Creepshow, e si appresta a vivere una grande esperienza sul set di una delle serie DC più attese dell'anno.

Tra le novità interessanti degli ultimi mesi anche la presenza di Lou Ferrigno Jr. in Stargirl nelle vesti di Hourman.

Brec Bassinger è la protagonista dello show, Courtney; l'attrice è nota per i suoi ruoli in All Night e School of Rock.