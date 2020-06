Stargirl, Icicle come Thanos? Scopriamo insieme perchè

Negli ultimi episodi di Stargirl, gli spettatori hanno fatto la conoscenza del nuovo villain, Icicle, leader della Injustice Society. Si tratta di un potente malvagio, disposto a tutto per raggiungere il suo obiettivo di "salvare" l'America, pur uccidendo degli innocenti. Questo particolare lo rende dunque molto simile a Thanos.

Su questo punto è intervenuto proprio Neil Jackson, interprete del temibile uomo di ghiaccio, che paragona il suo personaggio al Titano disposto a spazzare via metà del mondo per un bene superiore.

"Non vuole avere nessun piano malefico. Non vuole uccidere le persone. È semplicemente convinto che il mondo sia rotto e crede di essere l'unico che le capacità di rimetterlo in sesto. Quindi, si vede come un eroe, un antieroe, nato da questa tragedia", ha spiegato Jackson. "E nulla può ostacolare quel piano. Nulla può ostacolare la realizzazione della promessa fatta a sua moglie. E se questo significa che le persone debbano morire, poco importa. Ha un fine superiore che è il miglioramento dell'umanità".

L'attore ha poi continuato: "Voglio dire, una delle cose a cui abbiamo pensato è il paragone con Thanos, nella serie Avengers. Thanos non si vede come un cattivo, si vede come un eroe, e ritiene che spazzando via il 50% della popolazione dell'universo, tutto dovrebbe essere migliore. Pensa che sta facendo una buona cosa, anche se tutti lo odiano per questo. Ed è esattamente ciò che Jordan sente. Crede che stia facendo la cosa giusta, anche se la gente potrebbe odiarlo per questo. Alla fine, capiranno che era lui il vero l'eroe".

Questo nuovo avversario di Stargirl, porta con se certamente un bagaglio ideologico molto suggestivo, ma dovrà comunque fare i conti con il giudizio di suo figlio Cameron: "Prima o poi suo figlio scoprirà chi è suo padre. Lo accetterà o gli sembrerà un mostro? Entrambe sono possibilità molto reali".