Stargirl: le immagini del finale della seconda stagione, quali sorprese ci aspettano?

Quest'oggi si concluderà la seconda stagione di Stargirl e per l'occasione The CW ha diffuso in streaming le immagini ufficiali proprio dell'episodio conclusivo intitolato Summer School: Chapter Thirteen. Quali sorprese ci riserverà questo finale di stagione, i personaggi come reagiranno e quali gli sviluppi per la prossima stagione?

Per tutto l'arco della stagione Stargirl e la Justice Society of America hanno dovuto affrontare la minaccia costituita da Eclipso (Nick Tarabay), un'antica entità le cui armi sono quelle della corruzione e della vendetta scatenate su tutta Blue Valley e sarebbe un eufemismo dire che i nostri eroi hanno avuto le loro difficoltà nel corso della stagione contro questa entità. Finora questo villain ha saputo tenere testa degnamente a ciascun eroe della serie e adesso è pronta per scatenare l'ultima parte del suo piano diabolico ma di certo i nostri eroi non staranno a guardare. Potete visualizzare tutte le immagini del finale di Stargirl nella pagina di ComicBook che trovate legata alla fonte in calce a questa news.

Nel corso degli ultimi episodi di Stargirl abbiamo assistito anche al ritorno di John Wesley Shipp come Flash, dopo averlo interpretato nella serie cult anni '90 e poi di nuovo nel corso della serie su Flash della CW e anche nelle altre serie dell'Arrowverse. Ecco come ha commentato il suo ritorno Shipp:

"Straordinario, devo dirlo. Mi sono divertito parecchio a girare ad Atlanta con quel cast. La gente deve vederlo. Questo show ha così tanta energia e profondità ed eccitazione sul momento. E tutti sono coinvolti al 100%. Tutti vogliono che funzioni e Geoff Johns è stato sul set per tutto il tempo delle mie riprese. Abbiamo un regista fantastico e la possibilità di lavorare con Luke Wilson e Lou Ferrigno Jr. per creare la JSA, mi sono trovato nella mia storia. Così come sono emozionato e impaziente di vedere il finale di The Flash lo sono altrettanto per il mio episodio in Stargirl, il nono".

Infine, nella terza stagione di Stargirl Sportsmaster e Tigress saranno regular.