Stargirl: Iniziano ufficialmente le riprese della seconda stagione

La serie The CW incentrata su Courtney Whitmore è stata accolta positivamente da critica e pubblico, tanto da venire subito rinnovata per una seconda stagione. Dopo aver scoperto il nome del prossimo avversario di Stargirl, vi segnaliamo questo tweet dell'account ufficiale di Twitter.

Trovate il messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social in calce alla notizia. Nel tweet sono presenti due foto, una che ritrae la protagonista interpretata da Brec Bessinger insieme ad Amy Smart, volto di Barbara Dugan, mentre la seconda è incentrata solo sulla supereroina. Inoltre hanno scritto anche questo breve messaggio: "Sono pronte a tornare in azione nella seconda stagione". Sembra quindi che siano ufficialmente iniziate le riprese delle prossime puntate inedite, che ci mostreranno le numerose sfide che Stargirl e gli altri protagonisti dello show di The CW dovranno affrontare.

Per adesso non conosciamo ancora il numero di episodi che comporranno la seconda stagione, mentre per la data di uscita dovremo aspettare il 2021. Parlando del cast invece vi segnaliamo l'aggiunta di NIck Tarabay, conosciuto per il suo lavoro in The Expanse. Come avete potuto leggere in questa intervista allo showrunner di Stargirl, le prossime vicende dello show saranno principalmente incentrate su Eclipso e sulla sua lotta contro i membri della JSA, gruppo di supereroi conosciuti con il nome di "Justice Society of America".