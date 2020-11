Stargirl, Jim Gaffigan sarà Thunderbolt nella seconda stagione della serie DC

Le riprese della seconda stagione di Stargirl sono ufficialmente iniziate, e abbiamo già visto chi darà il volto a uno dei villain della seconda stagione. Ora però è tempo di scoprire chi interpreterà un altro membro della JSA, Thunderbolt.

Nella prima stagione di Stargirl, Courtney (Brec Bassinger), rovistando tra i cimeli della Justice Society, ha portato con sé anche un'apparentemente innocua penna rosa, che Pat (Luke Wilson) ha più volte ribadito essere un oggetto estremamente potente e pericoloso... Ma qualcuno lo ascolta mai? Macché.

Fatto sta che adesso avremo modo di scoprire il significato delle sue parole, perché l'attore e comico Jim Gaffigan è stato scritturato nel ruolo di Thunderbolt, il genio della quinta dimensione in grado di elargire potenti abilità ai suoi alleati anche se, come recita la descrizione ufficiale del personaggio "i desideri che easudisce spesso causano più guai di quel che ci si potrebbe aspettare. Malgrado i suoi praticamente costanti disastri sovrannaturali, il cuore di Thunderbolt è sempre pieno di buone intenzioni, anche se ferito dalla perdita degli amici che sono venuti a mancare durante la sua longeva esistenza".

Conoscendo il format dello show, è possibile che il genio venga evocato intenzionalmente, ma ancor di più che accada per caso, e che tutto questo possa in un secondo momento tradursi in una nuova incarnazione del personaggio (magari Jakeem?) che andrà ad unirsi alle fila della più nuova JSA.

Vedremo cosa accadrà nella seconda stagione di Stargirl al suo debutto nel 2021 su The CW.