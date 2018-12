Stargirl: Joel McHale di Community vestirà i panni di Starman!

Clamoroso ingresso nel cast di Stargirl, serie live-action incentrata sulle avventure della celebre supereroina dei fumetti DC. Joel McHale, noto ai fan per il ruolo di Jeff Winger in Community, è stato scelto per interpretare Starman, storico membro della Justice Society of America.

Coraggioso e sicuro di sé, Starman ha avuto diverse incarnazioni nel corso degli anni, di cui la prima risale al 1941. Si contraddistingue per la capacità di controllare la forza di gravità e riutilizzare l'energia stellare in svariati modi grazie all'ausilio di una barra cosmica. Per molto tempo ha avuto un partner di nome Stripesy, meglio noto come Pat Dugan, patrigno di Courtney Whitmore. Il ruolo di Joel sarà ricorrente all'interno dello show, dunque è molto probabile che verrà impiegato in storyline importanti.

Stargirl sarà interpretata dalla giovane Brec Bassinger, nota per i suoi ruoli in School of Rock e All Night. Il suo ingaggio è stato particolarmente lodato da Geoff Johns, produttore esecutivo e co-creatore dello show, che l'ha definita perfetta per la parte.

La serie seguirà le incredibili avventure di Courtney, un'adolescente liceale che diventa l'improbabile ispirazione per una generazione completamente nuova di supereroi. Il personaggio in questione è stato ideato proprio da Geoff nel 1999 ed è già apparso due volte in live action: in Smalville, interpretata da Britt Irvin, e in Legends of Tomorrow, interpretata da Sarah Grey.

Stargirl arriverà in esclusiva su DC Universe, piattaforma di streaming che al momento offre ai fan Titans, e che sarà poi arricchita da Young Justice: Outsiders, Doom Patrol, Swamp Thing e una serie animata su Harley Quinn.