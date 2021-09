Stargirl: John Wesley Shipp è Flash/Jay Garrick nelle foto dei nuovi episodi

Dopo essere tornato nei panni di Flash ma nella versione Golden Age di Jay Garrick in The Flash, John Wesley Shipp si prepara a tornare nel personaggio anche nei prossimi episodi di Stargirl come componente della Justice Society of America. L'attore è celebre per aver interpretato Barry Allen nella iconica serie sul personaggio degli anni '90.

In precedenza, a proposito del suo ritorno nel ruolo di Flash, Shipp ha dichiarato: "Straordinario, devo dirlo. Mi sono divertito parecchio a girare ad Atlanta con quel cast. La gente deve vederlo. Questo show ha così tanta energia e profondità ed eccitazione sul momento. E tutti sono coinvolti al 100%. Tutti vogliono che funzioni e Geoff Johns è stato sul set per tutto il tempo delle mie riprese. Abbiamo un regista fantastico e la possibilità di lavorare con Luke Wilson e Lou Ferrigno Jr. per creare la JSA, mi sono trovato nella mia storia. Così come sono emozionato e impaziente di vedere il finale di The Flash lo sono altrettanto per il mio episodio in Stargirl, il nono".

Per le foto di John Wesley Shipp come Jay Garrick vi rimandiamo al sito ComicBook (in fondo alla news su Fonte). Proprio lo scorso anno John Wesley Shipp ha festeggiato i 30 anni dalla serie Flash.

Di seguito la sinossi ufficiale dell'episodio che vedrà il ritorno di John Wesley Shipp: "Mentre Eclipso (Nick Tarabay) prende di mira i Whitmore/Dugan, a Pat (Wilson) vengono in mente dolorosi ricordi del passato che coinvolgono la loro JSA originale e la battaglia per sconfiggere Eclipso. Nel frattempo Mike (Trae Romano) è costretto a confrontarsi con il senso di colpa che prova per il suo ruolo nella morte di Icicle e Barbara (Amy Smart) si trova faccia a faccia con qualcuno del suo passato. Infine Courtney (Brec Bassinger) fatica a mantenere un barlume di speranza dopo che Eclipso prende di mira le persone a lei care. Anche Hunter Sansone recita nell'episodio. Andi Armaganian ha diretto l'episodio scritto da Alfredo Septién e Turi Meyer".

Intitolato Summer School: Chapter Nine, il nono episodio di Supergirl arriverà su The CW il 5 ottobre prossimo.