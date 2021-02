Stargirl, John Wesley Shipp fa il suo ritorno nell'Arrowverse: ecco chi interpreterà

In un altro angolo dell'Arrowverse ricompare un volto familiare per i fan delle serie tv DC targate The CW: John Wesley Shipp. Vediamo allora che personaggio interpreterà nella seconda stagione di Stargirl.

La nuova stagione di Stargirl si prepara ad accogliere il suo primo personaggio dall'Arrowverse: Jay Garrick a.k.a. il Flash della Golden Age.

Nel nono episodio vedremo infatti l'eroe già interpretato da John Wesley Shipp in altre serie DC e nei crossover Elseworlds e Crisi sulle Terre Infinite in quello che sarà di fatto il primo vero contatto di Stargirl con il resto degli eroi di casa The CW (anche se ci era già stato mostrato l'universo parallelo di Courtney e i suoi sul finale di Crisi sulle Terre Infinite).

Nel mini-crossover, Shipp avrà un ruolo chiave, e ci sarà presentato attraverso un flashback che, come afferma la descrizione ufficiale dell'episodio "stabilirà l'appartenenza del Golden Age Flash alla Justice Society of America di Terra-2. Così facendo, Stargirl verrà ufficialmente introdotta nel CWverse post-Crisi assieme a The Flash, Superman & Lois, Batwoman, Black Lightning, Supergirl, and DC's Legends of Tomorrow".

I nuovi episodi di Stargirl dovrebbero debuttare sull'emittente americana la prossima primavera, anche se per ora non è stata fornita una data specifica per la sua messa in onda.