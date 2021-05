Stargirl, Joy Osmanski avverte: 'La seconda stagione sarà realmente spaventosa'

Tra pochi giorni andrà in onda la seconda stagione di Stargirl e i protagonisti dovranno affrontare una minaccia molto più oscura e spaventosa di quella passata. Joy Osmanski, che interpreterà Paula Brooks/Tigress nella serie, ha parlato della seconda stagione dello show, svelando alcuni dettagli sul tono dei nuovi episodi.

"La seconda stagione diventa molto più oscura, il che è una cosa così divertente per uno show, avere l'opportunità di farlo, e dirò che le forze del male sono davvero spaventose, tipo che i miei figli non si avvicineranno a nessun lato della seconda stagione; è spaventosa" dichiara Osmanski.



Gli spettatori di Stargirl hanno avuto un piccolo assaggio di quell'oscurità alla fine della prima stagione, quando Cindy Burman/Shiv ha individuato il diamante nero nel quale era stato intrappolato Eclipso. E proprio Eclipso, interpretato da Nick Tarabay, sarà una delle principali minacce nella seconda stagione.

Geoff Johns, showrunner di Stargirl, aveva spiegato:"Si tratta di una minaccia così diversa, più oscura, più spaventosa, perché la minaccia è... Cindy è una cosa, e lei ha il diamante nero e ovviamente lo studierà".

La serie targata The CW Stargirl è stata rinnovata per una terza stagione e comprende nel cast Brec Bassinger, Yvette Monreal, Jake Austin Walker e Neil Jackson.



Una star del piccolo schermo come John Wesley Shipp tornerà nell'Arrowverse proprio in Stargirl, dopo aver ottenuto successo nel ruolo di Barry Allen/Flash.