Stargirl: Lo showrunner parla dei prossimi avversari di Courtney e della JSA

Continuano le interviste allo showrunner di Stargirl, serie che sarà presente nel catalogo di The CW: questa volta Geoff Johns ha parlato delle prossime minacce che vedremo nel corso delle puntate inedite della seconda stagione.

Lo showrunner ha partecipato al panel dedicato alla serie durante il New York Comic-Con, rivelando qualche dettaglio in più sulla figura di Eclipso: "Abbiamo appena iniziato il casting e ho un sacco di design interessanti creati da L.J. Shannon che ci mostrano come sarà. Sarà una minaccia più pericolosa ed oscura per i protagonisti. Cindy è una figura a parte, ha trovato il Diamante e porteremo avanti questa storyline, ma la cosa importante è l'entità presente al suo interno, questo essere antico che si ciba dei peccati dell'umanità e delle sue parole, è rimasto dentro il Diamante per troppo tempo e non vede l'ora di cibarsi dei lati più oscuri delle persone".

Continua poi: "La JSA dovrà mettercela tutta per sconfiggerlo, ogni personaggio che conosciamo sarà messo in situazioni molto difficili. Sono molto entusiasta, Eclipso è il mio villain preferito dei fumetti". Non sappiamo ancora quando sarà disponibile la seconda stagione, nel frattempo vi segnaliamo questi commenti di Geoff Johns di Stargirl riguardo il cambio di network della serie.