Stargirl: il look di Wildcat è fedelissimo al fumetto nelle prime immagini

Abbiamo dato un primissimo sguardo ufficiale a Stargirl di Geoff Johns poche settimane fa, e tra i personaggi mostrati nei poster e nel trailer c'erano anche la Wildecat interpretata da Yvette Monreal, comunque messa in secondo piano rispetto agli altri protagonisti, anche se oggi dei nuovi concept art ce la mostrano meglio.

È infatti grazie alle immagini condivise via Instagram dalla concept artist della serie DC Universe, Gina DeDomenico, che possiamo dare un migliore sguardo al look di Wildcat, che è fedelissimo al fumetto originale, con un costume tutto curve, attillato e comunque aggressivo che sta benissimo addosso alla Monreale. Bisogna solo capire come sarà la sua interpretazione, adesso.



La serie debutterà dapprima su DC Universe, per fare il suo esordio anche su The CW qualche giorno dopo. "Prenderà il fumetto Stars and STRIPE, il fumetto della Justice Society, e lo fonderà in una sola cosa" ha spiegato tempo fa il produttore esecutivo Geoff Johns "I toni saranno un mix tra Spider-Man: Homecoming e Buffy l'ammazzavampiri. Oltre ai fumetti. Si tratta di una storia su una famiglia unita e una liceale" concluse Johns.



Geoff Johns ha parlato dei collegamenti tra Stargirl e l'Arrowverse mentre Brec Bassinger ha confermato le trattative per un crossover con The Flash, che potrà concretizzarsi in futuro.