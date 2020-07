Stargirl, Meg DeLacy ci parla del personaggio di Cindy

Stargirl è stato rinnovato per una seconda stagione, il che significa molto più tempo in compagnia con i nostri eroi preferiti, ma anche con i villain più perfidi... Cindy Burman a.k.a. Shiv rientrerà tra questi? Ecco cosa ne pensa Meg DeLacy del suo personaggio e della sua storia.

Ai microfoni di TV Insider, Meg DeLacy, l'interprete di Cindy ha voluto precisare per prima cosa come Cindy non sia solo la tipica ragazza popolare, egoista ed egocentrica, a cui non importa nulla degli altri.

"Non è semplicemente una mean girl. Ha così tante sfaccettature. Ero curiosa di vedere come tutto questo venisse tradotto sullo schermo perché puoi capire come mai sia diventata questo tipo di persona, e perché tende a essere così meschina" spiega DeLacy "Non vedevo l'ora che gli spettatori potessero vedere cosa succedeva in casa sua e il rapporto con il padre".

Negli ultimi episodi andati in onda in America abbiamo effettivamente avuto modo di vedere quanto complicata sia la dinamica tra Cindy e il padre, di cui la ragazza cerca disperatamente l'approvazione.

"Ci sono state così tante situazioni in cui Cindy non ha ricevuto la minima attenzione dentro casa, quindi come risultato, è una persona molto negativa. È piena di insicurezze. Non parla con nessuno dei suoi problemi, ed è troppo impegnata a cercare di dar prova di se stessa al padre e all'ISA (Injustice Society of America), o anche solo a se stessa, per l'appunto" commenta DeLacy "E suo padre compie esperimenti su di lei da quando aveva 7 anni [...] Lei è un esperimento, ma ha un cuore, e una mente, e sente tutto, anche se il suo corpo sembra essere distaccato dalla realtà".

Meg fornisce anche qualche piccola anticipazione su ciò che vedremo nei prossimi episodi...

"Ci saranno alcuni scorci qui e lì di quello di cui hanno parlato lei e il padre negli scorsi episodi, del loro passato, come anche di ciò deve essere ancora affrontato. Ma credo che flashback e maggiori ampliamenti della storyline verranno conservati per la seconda stagione".

Ma quel che aspetta con più fremore è "la redenzione di Cindy. Ne avrete un assaggio nella prima stagione".