Stargirl: la nuova serie DC stravolgerà le vostre aspettative, parola di Geoff Johns

Dopo l'ultima puntata di Stargirl andata in onda su DC Universe abbiamo visto la nuova JSA comporsi di due nuove reclute, Hourman e Doctor Mid-Nite nell'episodio omonimo, oltre all'ingresso di Wildcat nella squadra avvenuto nella puntata precedente.

Intervistato da Comicbook, lo showrunner Geoff Johns ha parlato di come lo show non mantenga intatte le aspettative del "vissero per sempre felici e contenti" dei fan, ma che piuttosto la serie scava a fondo ai problemi ed agli ostacoli che si parano davanti ai personaggi indagando le difficoltà reali che si affrontano nella vita.

Ad esempio, in "Wildcat" a Yolanda viene negato il supporto dei genitori dopo che alcune sue foto intime sono state fatte circolare per tutta la scuola. L'assenza di quella comprensione è il conflitto di cui parla Geoff Johns e di cui lo show non può fare a meno per rendere la trama credibile:

"Penso che nella maggior parte degli spettacoli sarebbe stata subito la bentornata, ma nella realtà non è così facile. Niente è così facile [...] Vogliamo ancora sovvertire le aspettative; vogliamo ancora sfidare i nostri personaggi in modi diversi. E non finiremo per infarcire tutto in modo bello e pulito, non succede così nella realtà. E a volte non puoi trovare conforto in quelli più vicini a te, lo trovi altrove".

"Ci sono molti aspetti da esplorare su cosa possa fare la perdita alle persone e cosa possa fare la perdita del supporto necessario, e [nella storia] Courtney è lì per aiutarli, per essere la luce di cui hanno bisogno. Ma se guardiamo a tutti i personaggi, sia Courtney che Rick, Beth e Yolanda, capiamo come diventare la nuova JSA dei supereroi non sia solo una questione di indossare un costume e avere poteri. Ogni cosa persegue uno scopo e serve ad ingigantire un problema e fronteggiarlo".

Intanto è uscita la sinossi del settimo episodio "Shiv Part One" in cui seguiremo l'addestramento di Courtney, e Geoff Johns assicura sul ruolo fondamentale della JSA all'interno dell'Universo DC.