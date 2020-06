Stargirl, un nuovo avversario della Justice Society nella terza puntata

Dopo aver visto il promo della terza puntata di Stargirl, i fan della serie incentrata sulla supereroina dei fumetti DC hanno scoperto il nome del prossimo avversario che sfiderà la protagonista interpretata da Brec Bassinger.

Nel corso della puntata abbiamo assistito all'introduzione di Jordan Mahkent, importante uomo d'affari conosciuto all'interno della Injustice Society come Icicle, responsabile della morte di Starman e futuro rivale della protagonista. Parlando con i giornalisti di TV Line, Neil Jackson, ha rivelato di essersi divertito molto nel girare la sua entrata in scena: "L'ho trovato esilarante, ho riso molto dopo aver letto il copione e in particolare quando ho visto la fine della seconda puntata e come è stata sincronizzata con The Man dei Killers. È stato molto divertente, ho pensato a chi sono piaciuto così tanto per meritarmi questa entrata in scena? È stata spettacolare".

Inoltre l'attore ha confermato che sarà lui il villain principale della stagione, il cui compito sarà sconfiggere definitivamente Courtney Whitmore, come vedremo nelle prossime puntate della serie: la quarta andrà in onda l'otto giugno e si intitolerà "Wildcat". Infine vi segnaliamo questa interessante intervista al creatore di Stargirl, in cui Geoff Johns parla delle numerose sfide che ha dovuto superare per creare la serie prodotta da The CW.