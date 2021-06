Stargirl: il nuovo poster della seconda stagione anticipa l'arrivo di Eclipso!

Attesa per il prossimo agosto, i fan non stanno più nella pelle per la seconda stagione di Stargirl, show televisivo ispirato all'omonima supereroina dei fumetti che ha incontrato il favore del pubblico già alla sua prima scoppiettante stagione. Da oggi è disponibile in rete anche il nuovo poster ufficiale della seconda stagione in arrivo.

Al centro del poster possiamo notare in tutto il suo splendore lo scettro cosmico di Courtney Whitmore/Stargirl puntare contro un diamante che si staglia su uno sfondo oscuro. La tagline recita: "Quando lo vedrete non mostrate la vostra paura". L'indizio dovrebbe suggerire l'arrivo di Eclipso, personaggio dei fumetti DC Comics, creato da Bob Haney e Lee Elias, e incarnazione dell'Ira di Dio e dell'Angelo della Vendetta che divenne malvagio e fu rimpiazzato dallo Spettro.

Abbiamo già avuto modo di vedere un primo trailer della seconda stagione di Stargirl, che ha anticipato il debutto live-action di Thunderbolt e Jade.

Mentre il resto della nuova Justice Society of America (JSA) vuole appendere i loro mantelli al chiodo ora che la Injustice Society of America è stata apparentemente sconfitta, il trailer che potete vedere qui sopra rivela che Courtney alias Stargirl(Brec Bassicnger) non è così sicura che sia la scelta giusta. The Shade e Thunderbolt erano stati precedentemente confermati in Star Girl per la seconda stagione, ma questo trailer ci conferma per la prima volta ufficialmente il coinvolgimento di Jade, interpretata da Ysa Penarejo, figlia della Lanterna Verde Alan Scott dei fumetti che sembra non andare d'accordo con Courtney nel trailer.

La seconda stagione di Stargirl andrà in onda martedì 10 agosto su The CW mentre la prima stagione debutterà in Italia su Rai 4 dal 19 luglio 2021 con un doppio episodio. Stargirl è già stato rinnovato per una terza stagione, fateci sapere che cosa ne pensate di questo trailer nei commenti!