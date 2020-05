Stargirl, il nuovo promettente trailer introduce i membri della Injustice Society

È grazie al CW Network che possiamo mostrarvi un nuovo, promettente e spettacolare trailer ufficiale dell'attesissima Stargril, ultima produzione supereroistica targata DC Universe in arrivo il prossimo 19 maggio che introduce nel nuovo filmato tutti i membri dell'associazione criminale nota come Injustice Society.

Sono i nemici che Stargirl dovrà combattere nel corso della prima stagione della serie, e come ci vengono presentati sono Brainwave, Tigress, Wizard, il conosciutissimo e arcinoto Solomon Grundy (qui finalmente grosso e spaventoso come merita), Icicle, Sportsmaster e Dragon King. Tutti personaggi che i fan conoscono molto bene che anche noi non vediamo l'ora di vedere in azione.



La serie debutterà dapprima su DC Universe, per fare il suo esordio anche su The CW qualche giorno dopo. "Prenderà il fumetto Stars and STRIPE, il fumetto della Justice Society, e lo fonderà in una sola cosa" ha spiegato tempo fa il produttore esecutivo Geoff Johns "I toni saranno un mix tra Spider-Man: Homecoming e Buffy l'ammazzavampiri. Oltre ai fumetti. Si tratta di una storia su una famiglia unita e una liceale" concluse Johns.



Geoff Johns ha parlato dei collegamenti tra Stargirl e l'Arrowverse mentre Brec Bassinger ha confermato le trattative per un crossover con The Flash, che potrà concretizzarsi in futuro.



