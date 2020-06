Stargirl, un nuovo villain nel trailer dell'episodio 7, "Shiv Part 1"

Dopo gli avvenimenti del sesto episodio "The Justice Society" in cui si scopre l'importanza della JSA all'interno della trama, è stato rilasciato il trailer e la sinossi del prossimo episodio di Stargirl, "Shiv Part 1", episodio che andrà in onda il 29 giugno su DC Universe.

Courtney e i suoi alleati dovranno affrontare un nuovo spietato villain. La sfida che la nostra supereroina si troverà di fronte riguarda una sua compagna di classe, Cindy Burman, figlia del perfido Dragon King ed essa stessa una super cattiva con la spada di nome Shiv, che i fan del fumetto conoscono molto bene; ecco la sinossi della puntata:

Mentre Pat (Luke Wilson) insegna a Courtney (Brec Bassinger), Yolanda (Yvette Monreal), Beth (Anjelika Washington) e Rick (Cameron Gellman) l'importanza del lavoro di squadra, l'ISA cerca di capire chi sta cercando di farli fuori. Altrove, mentre la scuola si prepara al rientro a casa, Cindy (Meg DeLacy) si scaglia contro le rigide regole di suo padre, mentre Barbara (Amy Smart) accetta un'offerta da Jordan (Neil Jackson). Nel cast anche Trae Romano, Christopher James Baker, Jake Austin Walker e Hunter Sansone. Lea Thompson ha diretto l'episodio scritto da Evan Ball.

Vedremo cosa accadrà tra pochi giorni, e intanto Geoff Johns ha assicurato che Stargirl stravolge le aspettative del pubblico e non rispetta i canonici standard per gli eroi, rendendo molto realistico ciò che succede nella serie come se fosse vita reale, dettaglio che lo sceneggiatore ribadisce anche considerando che tutti i personaggi di Stargirl hanno una storia profonda da raccontare.

