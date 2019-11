Stargirl in persona, Brec Bassinger, commenta l'arrivo della serie su The CW

Dopo l'annuncio dell'approdo di Stargirl su The CW, il canale televisivo americano di proprietà WarnerMedia, la protagonista dello show, Brec Bassinger, posta la sua reazione su Instagram.

"CW è l'acronimo di Courtney Whitmore, vero? @thecw #dcustargirl Link in bio💫 Xo".

E questo il commento (con tanto di link all'articolo dell'Hollywood Reporter) dell'attrice interprete della nuova eroina targata DC che arriverà a rinforzare un già impressionante organico di supereroi in casa The CW.

Come già anticipato, lo show verrà mandato in onda su DC Universe, la piattaforma streaming su cui vanno attualmente in onda anche li episodi di Titans (che il prossimo venerdì vedrà anche l'epico debutto di Nightwing nel finale di stagione di Titans), per poi sbarcare in tv solo 24 ore dopo e, come accade di solito per le serie targate The CW, sulla streaming app del canale il giorno successivo.

E a seguito dell'annuncio, DC Universe ha diffuso anche il logo ufficiale di Stargirl, assieme a una finestra di lancio per la serie, il cui pilot dovrebbe quindi andare in onda tra aprile e giugno 2020.



Stargirl seguirà Courtney Whitmore (Bassinger), studentessa al secondo anno di liceo che, assieme a un gruppetto di altri giovani eroi, tenterà di fermare i villain di un'epoca passata.