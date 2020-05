Stargirl: i personaggi nel dettaglio nei nuovi poster della serie DC

The CW ha diffuso in rete tutti i nuovi character poster della sua prossima serie, l'attesa Stargirl, di cui capiremo meglio in futuro come si articolerà e come si inserirà nell'universo delle serie del network, sia quelle dell'Arrowverse che quelle del DC Universe della piattaforma digitale.

Per adesso diamo un'occhiata nel dettaglio a tutti i personaggi della nuova serie, che vedrà come protagonista assoluta Brec Bassinger nei panni di Courtney Whitmore/Stargirl. Quindi ci saranno Amy Smart come Barbara Whitmore, Luke Wilson come Pat Dugan/STRIPE, Joel McHale come Sylvester Pemberton/Starman, Lou Ferrigno Jr. come Rex Tyler/Hourman, Brian Stapf nei panni di Ted Grant/Wildcat, Henry Thomas in quelli di Charles McNider/Doctor Midnight, Joy Osmanski nel ruolo di Paula Brooks/Tigress, Neil Hopkins in quello di Lawrence "Crusher" Crock/Sportsmaster e Nelson Lee come Dragon King.

In precedenza, lo stesso produttore Geoff Johns aveva accennato ai collegamenti con il più affermato Arrowverse della CW: "Il futuro è ancora in divenire per il DC Universe, quindi tutto può accadere tra film e serie TV. Chi lo sa? Forse è proprio questo il concetto di multiverso. Ovviamente, l'obiettivo adesso è assicurarsi che questo show sia ottimo, che questi personaggi funzionino, che abbiano le loro storie e che raggiungano quel tempo necessario sullo schermo e il numero di episodi adatto per reggersi da soli, con la speranza in futuro di realizzare qualcosa di divertente, ma la prima stagione è tutta concentrata sul rendere Stargirl il miglior show possibile".

Per ulteriori info riguardanti la serie, vi rimandiamo all'ultimo trailer pubblicato di Stargirl, il cui debutto è fissato dapprima su DC Universe lunedì 18 maggio e poi su The CW il 19 maggio.