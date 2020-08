Stargirl, un personaggio della serie in realtà non è chi dice di essere?

Il finale della stagione 1 della nuova serie DC Stargirl si è concluso in una maniera sorprendente per i fan, lanciando diversi spunti per la stagione 2 dello show di Geoff Johns.

Una delle ultime scene, infatti, ha anticipato l'arrivo di un membro della Injustice Society of America, The Shade, mentre un'altra ha visto Cindy Burman (Shiv) portare alla luce un diamante nero dall'aspetto misterioso. Tuttavia, la più grande svolta dello spettacolo è arrivata nella scena finale, quando Sylvester Pemberton (Starman) è tornato dalla morte. A

Gli appassionati dei fumetti DC di certo avranno intuito che potrebbe esserci uno strano legame tra la resurrezione di Pemberton e il diamante trovato da Shiv. Nella sequenza infatti Cindy si rivolge al misterioso Eclipso, che per la DC Comics è un villain che incarna l'ira di Dio: in passato è stato raccontato come rinchiuso in un diamante nero noto come il Cuore delle Tenebre, e ora che Shiv ha trovato il diamante è possibile anche trovare una possibile spiegazione per la sconcertante ricomparsa di Starman.

Nell'evento crossover del 1992 "Eclipso: The Darkness Within", il villain impersonò Will Payton (l'allora Starman) usando la sua capacità di mutaforma in modo da poter spiare la coalizione di eroi della Terra che cercavano di fermarlo. È dunque del tutto possibile che lo Starman visto nell'episodio finale della stagione sia in realtà Eclipso sotto mentite spoglie.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti ecco le parole di Brec Bassinger su Stargirl.